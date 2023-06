Atletas de MS vão competir no Brasileiro Sub-18 de Judô

O Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô será realizado neste final de semana no Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul terá atletas competindo entre os melhores do país. A equipe da delegação sul-mato-grossense conta com 20 judocas, que vão representar sete clubes de três cidades do estado entre os dias 2 e 4 de junho, na Arena Deodoro.

Informações da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) mostram que 369 judocas de todo o Brasil (174 mulheres e 195 homens) vão participar da competição, que será dividida em 9 categorias: peso superligeiro, ligeiro, leve, meio-leve, meio-médio, médio, meio-pesado, pesado e superpesado.

Vinicius Andrade Pacheco, de 16 anos, está entre os atletas da seleção do estado e conseguiu a vaga para o campeonato após se classificar em primeiro lugar no Meeting Nacional de Judô 2023. O judoca já conquistou o terceiro lugar no campeonato brasileiro reginal, realizado em Brasília, e essa é a segunda competição que o jovem participa por Mato Grosso do Sul.

"Minha preparação está muito boa, é uma correria sempre, da escola pro treino, do treino pra academia e depois pra casa, tudo para representar bem o estado. É uma honra representar MS em um campeonato tão grande como esse", conta o atleta.

O Brasileiro Sub-18 também não é a primeira competição fora do estado de Ana Clara Demarco, de 15 anos, que já competiu em campeonatos nacionais e sul-americanos. A conquistas recente que fizeram a atleta integrar a seleção do estado foram o segundo lugar na seletiva nacional e o primeiro lugar no Meeting Nacional de Judô 2023.

"Eu to treinando bastante, to fazendo de dois a três treinos por dia, fazendo o possível pra chegar da melhor forma na competição. É muito gratificante representar meu estado nessas competições nacionais e nessa competição vai ter a disputa individual e por equipes, muito bom competir com o pessoal, está todo mundo se apoiando. Estou confiante de trazer uma medalha", afirma a judoca.

A técnica integrante da delegação de Mato Grosso do Sul, Kely Yada, da Associação Yada de Judô, também está confiante na equipe deste ano.

"Essa equipe é muito forte, uma das melhores equipes que já trabalhei, até o momento eu acredito que a nossa equipe é a melhor do campeonato, todos são destaques inclusive em competições fora do país, a expectativa e de trazer muitas medalhas [...] A maioria dos atletas estão indo pela última vez no sub-18, então eles estão esforçados em chegar ao pódio esse ano", relata a técnica.

Os judocas sul-mato-grossenses representam os clubes: Associação Atlética Judô Futuro, Associação Desportiva Moura, Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande e Judô Clube Rocha/Rádio Clube (Campo Grande); Clube Sakurá de Judô e Associação Cano de Judô (Dourados); e Associação Yada de Judô (Itaporã).

Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô

As disputas começam no sábado (3), com todas as 16 categorias do individual acontecendo no mesmo dia. As primeiras lutas serão a partir das 8 horas (horário de MS) e a competição seguirá ao longo do dia com disputas de medalhas. Já o domingo (4) será reservado à competição por equipes mistas do Brasileiro Sub-18, com a participação de 17 estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Todas as lutas serão transmitidas ao vivo pelo Canal Brasil Judô, no YouTube.

Na última edição do Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô, sediado em Vitória (ES) em junho do ano passado, Mato Grosso do Sul conquistou cinco medalhas, sendo dois ouros e três bronzes. O desempenho garantiu ao estado a quarta colocação geral.

Confira todos os judocas sul-mato-grossenses que participarão do Brasileiro Sub-18 de Judô 2023:

•Ana Carolina Ajala Spessoto – pesado (+70kg)

•Ana Clara Pereira Leite Demarco – médio (-63kg)

•Andrey da Silva Pissini Kuttert – superligeiro (-50kg)

•Anielly Rodrigues Aguiar Gama – meio-pesado (-70kg)

•Anna Beatriz Alegre Mendes – meio-leve (-48kg)

•Artur Teixeira Correa – meio-leve (-60kg)

•Elias Rodrigues Moreira Neto – leve (-66kg)

•João Pedro dos Santos Gomes – meio-pesado (-90kg)

•Kalebe Raphael da Silva Martins – médio (-81kg)

•Marcos Paulo Corrêa da Silva – ligeiro (-55kg)

•Maria Clara Barbosa Gomes – superligeiro (-40kg)

•Maria Eduarda da Silva Chimenes – meio-médio (-57kg)

•Mariana Piveta Giachini – médio (-63kg)

•Mirella Santos de Souza – meio-médio (-57kg)

•Nalbert dos Santos Lemes – meio-médio (-73kg)

•Pedro Barbosa Doreto Silva – médio (-81kg)

•Rafaela Rocha da Silva – leve (-52kg)

•Thiago Henrique Soares- meio-médio (-73kg)

•Vinicius Andrade Pacheco – pesado (+90kg)

•Vitória dos Santos Martini – ligeiro (-44kg)

A delegação de Mato Grosso do Sul será comandada pelos técnicos Alessandro Nascimento (Judô Futuro), Camila Gebara (Clube Sakurá), Diogo Rocha (Judô Clube Rocha), Kely Yada (Associação Yada) e Marco Moura (Judô Moura).

*Com informações da equipe de comunicação da Fundesporte