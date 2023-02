Atletas do Mato Grosso do Sul disputam vaga para seleção brasileira de taekwondo

Do dia 8 a 12 de fevereiro, acontecerá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, o Grand Slam de Taekwondo 2023, valendo vaga na seleção brasileira de taekwondo. Mato Grosso do Sul conta com a participação de nove atletas e quatro técnicos.

Organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd), os combates acontecerão na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, envolvendo os estilos kyorugui (lutas) e poomsae (conjunto sequencial de movimentos fundamentais variados da arte marcial), nas categorias infantil, cadete, juvenil, sub-21 e adulto.

A equipe sul-mato-grossense embarca hoje (7). No ano passado, Mato Grosso do Sul fechou a competição com três medalhas de bronze. Em 2021 o evento não foi realizado devido às complicações da Covid-19.

Veja a lista de atletas e técnicos sul-mato-grossenses que estarão no Grand Slam de Taekwondo 2022:

Atletas

Carlos Henrique Estival Alvarenga – cadete – até 65 kg

Gabriela Lemes Bazilio Moreira – cadete – acima de 59 kg

Jheferson Glaciel Ribas da Silva – cadete – até 57 kg

Luan Gabriel de Jesus Carvalho – júnior – até 55 kg

Lucas Vieira Kanashiro Masculino – júnior – até 45 kg

Luiz Felipe de Almeida Aquino – adulto – até 58 kg

Thays Henrique de Souza – cadete – até 51 kg

Vitoria Pinheiro Bitencourt – cadete – até 44 kg

Yumi Rodrigues Elias da Silva – cadete – acima de 59 kg

Técnicos

Celso Conceição de Souza

Fábio Ribeiro de Sena Costa

Roberto Elias da Silva

Robson de Jesus Carvalho

*Com informações da Fundesporte