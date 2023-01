Atraso na conclusão do Censo 2022 preocupa administração de Maracaju

Ainda não finalizado, o Censo 2022 confirmou população de Maracaju em 43.247, muito abaixo do esperado pela administração municipal, o que preocupa a atual gestão.

A administração municipal demonstra-se apreensiva com dois pontos: atraso na conclusão do Censo 2022 e a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que não considera a Lei Complementar (LC) 165/2019 - que congela perdas de coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) -, até divulgação de novo Censo Demográfico.

O FPM é uma transferência constitucional da União para os municípios, englobando entre diversos indicadores, fatores populacionais. O atraso no Censo 2022, bem como a “prévia” divulgada muito abaixo do esperado, causam apreensão nos valores que serão recebidos nos próximos anos.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prevê a finalização do Censo 2022 ainda neste mês de janeiro.