Audiência na Câmara vai discutir atendimento na educação e saúde de pessoas com deficiência

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, nesta sexta-feira (23), audiência pública para discutir o atendimento na educação e saúde de pessoas com deficiência. O debate acontece a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.

A audiência foi convocada pela Comissão permanente de Política e Direitos das Mulheres, de Cidadania e Direitos Humanos, composta pelos vereadores Luiza Ribeiro (presidente), Júnior Coringa (vice), Valdir Gomes, Clodoilson Pires e Ademir Santana.

“Precisamos discutir a dificuldade que a Prefeitura demonstra no atendimento de políticas de saúde e de educação para as pessoas com deficiência. Nunca Campo Grande teve tanto problema para atender as necessidades das pessoas com deficiência. Também, nunca tivemos problemas de lesão ao direito dos alunos de ter acesso pleno à educação”, disse a vereadora Luiza Ribeiro.

*Com informações de Comunicação da Câmara de Vereadores