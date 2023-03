Audiência pública aponta 34 grandes obras paradas na Capital

Celeridade nos processos licitatórios e a modernização do sistema de acompanhamento das obras realizadas na Capital foram alguns pontos abordados como necessários, durante audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar sobre as obras paradas em Campo Grande. O evento foi realizado na manhã desta quarta-feira (1°), por propositura do vereador Prof° André Luis (Rede).

Durante pronunciamento ele falou que existem 34 grandes obras paradas em Campo Grande.

"Isso gera um prejuízo financeiro muito grande para cidade. Por exemplo, a gente tem o Centro de Belas Artes, uma estrutura paralisada há 30 anos. Queremos saber o motivo pelo qual não anda, por que não conclui. Toda vez vez que interrompe uma obra ela é depredada", disse o vereador Prof. André Luis.

O vereador Ayrton Araújo (PT), presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, relacionou algumas obras iniciadas ou prometidas que ainda não foram entregues à população, a exemplo da unidade de saúde do Jardim das Perdizes e a Emei do Nashville. “Muitas vezes essa obra é paralisada e o munícipe nem fica sabendo por que parou, se não tem recurso, se foi problema na licitação”, disse.

Segundo o adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Enéas Neto, vários fatores contribuem para atrasar a obra. "Aspectos como aumento de insumos, ajustes nos projetos entre outros. Tudo isso dificulta, atrasa e traz prejuízos", disse em entrevista à CBN. Durante a audiência, a equipe da Sisep informou que Campo Grande tem 37 obras paradas, mas não especificou quais. O adjunto não confirmou a informação.

Também participando do debate, a subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin, falou sobre ações que estão em andamento no município, para melhorar a infraestrutura e impedir novos pontos de alagamento, por exemplo. "O município trabalha para um cadastro de drenagem para entender as estruturas internas, além de projetos para bacias de contenção em locais específicos. São investimentos pesados. Ações para longo prazo, não são projetos simples", disse.

Confira a lista das 34 obras paralisadas

1. Reforma do Parque Sóter

2. Reforma na Praça Guanandi

3. Reforma das piscinas e do complexo do Parque Jacques da Luz

4. Reforma do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Jardim Botafogo

6. Reforma do Cras do Zé Pereira

7. Reforma do Cras do Guanandi

8. Reforma do Cras da Vila Popular

9. Reforma da Escola de Governo

10. Conclusão do estádio de beisebol

11. Reforma do Terminal de Ônibus General Osório

12. Reforma do Terminal de Ônibus Nova Bahia

13. Reforma do Terminal de Ônibus Hércules Maymone

14. Conclusão da estação de embarque/desembarque da Avenida Bandeirantes

15. Conclusão da estação de embarque/desembarque da Rua Bahia

16. Corredor de transporte coletivo na Avenida Marechal Deodoro

17. Reforma da Escola Municipal Danda Nunes

18. Reforma do Cras do Vida Nova

19. Reforma do Cras da Vila Gaucha

20. Revitalização do Horto Florestal

21. Construção de escola no Parati –

22. Construção de Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) na Vila Popular

23. Construção de Emei no Talismã

24. Construção de Emei no Jardim Inápolis –

25. Construção de Emei no Anache

26. Construção de Emei no Oliveira

27. Construção de Emei no Jardim Radialista

28. Construção de Emei nas Moreninhas

29. Construção de Emei no Jardim Colorado

30. Construção de Emei no Jardim Serraville

31. Controle de erosão em frente ao Presídio da Gameleira

32. Controle de enchente e revitalização do Rio Anhanduí

33. Construção de escola na Vila Nathalia

34. Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Oliveira

*Com informações Câmara de Campo Grande