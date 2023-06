Audiência pública vai discutir a educação especial na capital

Para discutir a situação da "Educação Especial" em Campo Grande, será realizada uma audiência pública nesta segunda-feira (5) na Câmara Municipal. Para a reunião, estão convidados membros da promotoria do Ministério Público (MP-MS), da Secretaria de Estado de Educação (SED), da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), além de representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para esclarecerem o que tem sido feito pelo ensino inclusivo na capital.

"Já foi melhor, hoje, por mais que nós tenhamos um gestor atuante como o professor Lucas, ele ainda tem pouco tempo no cargo. Então nós temos algumas preocupações estruturais, pedagógicas, condições salariais dos professores com o não cumprimento da lei do piso, a questão dos administrativos, dos assistentes de educação infantil, educação inclusiva também enfim, são várias pautas que a gente tem levantado discussões e montado propostas, como a audiÊncia pública que será realizada. O nosso trabalho é propor as leis e cobrar que o executivo faça seu trabalho bem feito", avalia o presidente da Comissão Permanente de Educação e Desporto, vereador Prof. Juari (PSDB).

O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Educação e Desporto, composta, além do presidentes Prof. Juari, do vice Valdir Gomes (PSD), e dos vereadores Beto Avelar (PSD), Professor Riverton (PSD) e Ronilço Guerreiro (Podemos).

A discussão terá início às 14h na Câmara Municipal de Campo Grande.