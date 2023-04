Aulas de francês são oferecidas gratuitamente

Estão disponíveis 100 vagas para três modalidades presenciais de aulas de francês que serão ofertadas na Cidade Universitária, a partir do mês de maio. Os interessados devem acessar a página do Sigproj, preencher o formulário de inscrição, e anexar os documentos solicitados no edital.

A primeira modalidade de aula é direcionada a docentes, técnicos-administrativos e trabalhadores terceirizados. Caso o número de vagas não seja preenchido, será aberto à comunidade externa. A segunda é destinada a estudantes de graduação, e de mestrado e doutorado que tenham interesse em fazer mobilidade em instituições francófonas, ou seja, que tenham o francês como língua oficial ou dominante. E a terceira, se trata do Language Café, um clube de conversação aberto ao público em geral, incluindo estudantes estrangeiros matriculados nos cursos da UFMS.

De acordo com a secretária de Relações Internacionais da Agência de Inovação e Internacionalização, Lucilene Machado Garcia Arf, não é necessário conhecimento prévio do idioma já que o curso identifica o nível do aluno e desenvolve um método específico para o aprendizado. Segundo ela, a metodologia diferenciada é possível graças ao acompanhamento disponibilizado pela Embaixada da França.

Entre os objetivos do curso, Lucilene destaca a mobilidade in e out, que disponibiliza uma maior acolhida e interação entre pessoas de países de língua francófona; a qualificação e internacionalização do ensino, da pesquisa científica, do desenvolvimento tecnológico, do empreendedorismo e inovação, em consonância com os indicadores do Plano de Desenvolvimento Institucional integrado ao Projeto Pedagógico Institucional da UFMS.

As aulas serão ministradas pelo professor Loic Le Morvan , e além do curso introduzir os participantes na língua francesa, será possível abrir perspectivas sobre literatura, música, cultura e conhecimentos gerais sobre a sociedade francesa, por meio da conversação e do estudo de documentos. O professor destaca ainda o quanto a aprendizagem do idioma francês pode ser útil na vida do estudante universitário e como essa bagagem será importante caso escolham estudar em outros países que tenham o francês como língua de cultura ou língua franca.

As aulas são de graça e terão início no dia dois de maio às segundas, quartas e quintas-feiras no período vespertino com uma hora e meia de duração. Ao final do curso, os estudantes que tiverem 75% de frequência receberão um certificado. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Relações Internacionais da Aginova pelo e-mail serin.aginova@ufms.br.

*Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul