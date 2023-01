Aumenta a quantidade de furtos de equipamentos em propriedades rurais em Mato Grosso do Sul

A Defron, Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira cumpriu essa semana em Dourados dois mandados de prisão preventiva expedidos pela justiça, a pedido da polícia civil de Batayporã. Foram presos dois homens de 26 e 32 anos. Eles foram interrogados na sede da Defron e indiciados pelo crime de furto qualificado.

A ação faz parte das investigações que tem o objetivo de coibir furto de antenas GPS e monitores de maquinários agrícolas de alta precisão, que vem acontecendo com frequência em Mato Grosso do Sul.

O alto valor desses produtos, tanto na venda legal quanto no chamado comércio do crime, está chamando a atenção das organizações criminosas. Esses equipamentos raramente ficam no estado, tem como destinatários receptadores em outras locais.

O delegado alerta aos produtores rurais que adotem medidas de segurança para proteção desses componentes eletrônicos.

As investigações terão continuidade tendo em vista que há muitos crimes ainda sem a identificação de autoria e vários produtos a serem recuperados.

Além da Defron, a operação conta com apoio da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato), SIG (Setor de Investigações Gerais)/Dourados, SIG/Ivinhema, 2º Distrito Policial de Dourados, GARRAS e DIG/PC/ASSIS (SP).

O nome da operação ‘Lagarta Elasmo’ faz alusão a uma praga agrícola que pode causar consideráveis perdas de produtividade nas safras.