Aumenta número de pessoas que estudam e trabalham em Mato Grosso do Sul

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad Contínua) da Educação 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mato Grosso do Sul registrou alta no número de pessoas estudando e trabalhando e queda na quantidade daqueles que não estudam e nem trabalham no estado. A pesquisa foi divulgada no início do mês.

Em 2019, haviam 105 mil pessoas com idade entre 15 e 29 anos que estudavam e trabalhavam. No ano passado, depois da pandemia da covid-19, este número subiu para 109 mil pessoas.

Outro indicador positivo para Mato Grosso do Sul foi a queda na quantidade de pessoas que nem estudavam e nem trabalhavam. Em 2019, eram 124 mil pessoas. Em 2022 este número caiu para 101 mil jovens.

Confira na íntegra: