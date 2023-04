Aumento de pena não diminui índices de violência, defende Camila Jara

Recém chegada da UN 2023 Water Conference (Conferência sobre a Água), realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), Camila Jara foi a entrevistada desta manhã (06) na Rádio CBN Campo Grande. A deputada federal representou os biomas Pantanal e Cerrado em missão internacional, para apresentar os desafios e o panorama da preservação da bacia hidrográfica do Pantanal sul-mato-grossense.

No estúdio, Camila falou também sobre projetos de lei, combate a violência contra as mulheres e a necessidade de reformular a maneira como a educação é vista no Brasil, para que as escolas sejam ponto de encontro entre os professores e gestores, pais, alunos e comunidade externa.

“Primeiro entender que essas pessoas não são algo a parte da nossa sociedade, elas são produtos da nossa sociedade e a gente precisa, então, não criar mais condições ou não dar mais condições sociais para que a gente produza pessoas que tenham esse tipo de comportamento”, disse sobre pessoas que cometem massacres como o que aconteceu em Blumenau nesta semana.

Assista a entrevista na íntegra: