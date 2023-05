Automec e Agrishow movimentam o mundo automotivo

A Automec, maior feira de autopeças e reparação automotiva gerou R$ 29,5 bilhões em negócios e apresentou novas tecnologias e equipamentos para profissionais que trabalham no segmento. Já a Agrishow, uma gigante do mundo agro, recebem quase 200 mil visitantes e foi palco de dezenas de lançamentos importantes, como a nova Ford F-150, nova Ranger e RAM 1500 Limited. Para dividir esses assuntos, no CBN Motors deste sábado (6) Paulo Cruz recebe o especialista em reparação, Fernandes Dias.

