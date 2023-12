Automedicação pode desencadear problemas de saúde irreversíveis

O uso indiscriminado de remédios é uma prática utilizada por muitas pessoas em qualquer época do ano. Nesta época de virada, com as intensificações das festas, exageros alimentares, bebidas alcoólicas, privação de sono e problemas sociais - como a solidão - podem se tornar desencadeantes para o uso de medicação sem orientação.

Segundo o clínico-geral, Renato Figueiredo, a automedicação pode colocar em risco a vida.

“Muitos medicamentos de uso regular podem trazer um risco. Por exemplo, uma pessoa que começa a usar energético e depois ela começa ter um rinite e tem uma congestão nasal. Aquele descongestionante nasal aumenta a pressão arterial e pode provocar taquicardia. Associado com o energético que faz a mesma coisa, a pessoa faz uma crise hipertensiva, e para quem já tem problemas cardíacos, pode até mesmo fazer uma fibrilação levando à morte”.

Entre os alertas, o médico ressaltou ainda a preocupação com a associação de medicação com ingestão de bebida alcoólica, a possibilidade do desenvolvimento de doenças hepáticas, gastrointestinais e cardíacas. Para minimizar os efeitos da automedicação, o clínico-geral frisou que ao sentir qualquer sintoma que fuja a sua rotina, busque ajuda médica. Acompanhe a entrevista completa.