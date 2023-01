Autonomia econômica é barreira para criação de moeda única no Mercosul

Nesta terça-feira (24) o bate-papo da Coluna CBN Finanças, com Hudson Garcia, foi sobre a movimentação do Governo Federal para a criação de um moeda única no Mercosul. O economista falou sobre os impactos dessa possível mudança para o estado, principalmente na região de fronteira.

“Eu olho essas notícias com certa descrença. Isso já foi tentado na época do governo Fernando Henrique e esbarrou em uma série de avaliações, principalmente na questão da perda da autonomia da política macroeconômica dos países”, avaliou Hudson.

