Autoridades de Brasil e Bolívia preparam ação contra roubo de veículos

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e policiais integrantes do Diprove, órgão boliviano que atua contra roubo de veículos, vão atuar em conjunto para combater criminosos que atravessam veículos na fronteira para comercialização ilegal no país vizinho.

A proposta desse trabalho conjunto é haver intercâmbio de experiências e técnicas investigativas para conseguir identificar quadrilhas que têm atuação tanto no Brasil como na Bolívia. Autoridades brasileiras têm intensificado ações contra esse tipo de crime neste ano.

Além de operação da Polícia Civil em Corumbá contra uma quadrilha, policiais militares do Batalhão de Choque perseguiram três suspeitos no Pantanal. Os homens, que estavam com dois veículos de luxo com registro de furto, acabaram mortos durante confronto policial. A perseguição contra os suspeitos durou uma semana pela equipe do Bope.

As delegacias em Corumbá e Ladário estão a frente desse trabalho de intercâmbio com policiais bolivianos do Diprove. Nesse trabalho conjunto realizado neste mês, durante três dias, em Santa Cruz de la Sierra, estiveram presentes os delegados Guilherme Oliveira Pena; Elton Alves de Sá Júnior; e o investigador Marcos Sérgio Tiaen. Por parte do Diprove, que coordenou a ação foi o Coronel Walter Sossa Rivera.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais civis lotados em Corumbá e Ladário ministraram palestras sobre a estrutura da corporação. “Os temas de furto e roubo de veículos ocorridos no Brasil com destinação à Bolívia, organizações criminosas e utilização de georreferenciamento para mapear possíveis rotas de tráfico de drogas e transporte de veículos produtos de ilícitos também foram amplamente debatidos”, informou a Polícia Civil, em nota.

Depois dessa aproximação, trabalho conjunto na fronteira do Brasil com a Bolívia vai ser realizado para combater atividades ilegais.