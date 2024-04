Auxílio deve atender cerca de 2 mil responsáveis legais por pessoas com deficiência

Os interessados em participar do programa Cuidar de Quem Cuida tem até sábado para realizarem a inscrição. A iniciativa da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Sead) é voltada para responsáveis legais por pessoas com deficiência. Será pago um auxílio de R$900 mensais para quem se enquadrar nos pré-requisitos.

Além da inscrição, feita pelo site da Sead, os agentes da secretaria estão visitando 600 famílias de Campo Grande, baseados no banco de dados do CadÚnico, para identificar pessoas que estejam aptas a receber o benefício. De acordo com a Sead, o programa Cuidar De Quem Cuida deve beneficiar 2 mil pessoas na Capital.

Luciane Cáceres foi uma das pessoas que se inscreveram. Ela é mãe da Liriane, de 22 anos, que possui paralisia cerebral e síndrome de Ehlers. Luciane descobriu o programa através de um grupo de mães de crianças especiais.

Segundo ela, Liriane nasceu prematura e logo no 3º dia de vida sofreu uma parada respiratório que culminou na paralisia cerebral. Desde então ela se dedica exclusivamente aos cuidados da filha. Se confirmado, o auxílio será importante para a família. “Vai ajudar bastante. Porque eu não posso trabalhar, né? Aí eu tenho as despesas, eu tenho mais duas meninas, tenho outras despesas, então é complicado pra mim”.