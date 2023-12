Avanço de frente fria ameniza temperaturas nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

O tempo segue instável em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (26), com previsão de chuvas de intensidade fraca a moderada em todo o estado. O avanço de uma frente fria pelo território sul-mato-grossense aumenta o risco de ocorrência de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30 e 50 km/h, podendo chegar a 50 km/h em alguns pontos. A frente fria também provoca uma leve queda nas temperaturas, com máximas de 31°C nas regiões Sul, Leste, Bolsão e Norte do estado.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima de 28°C. Em Dourados e Anaurilândia, as temperaturas variam entre 23°C e 30°C. Em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a mínima é de 21°C e a máxima de 27°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram mínimas de 24°C e máximas de 31°C. Na região Norte, Camapuã e Coxim iniciam o dia aos 24°C e atingem máximas de 30°C e 31°C, respectivamente.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana registram mínimas de 25°C, com máximas de 30°C e 31°C, respectivamente. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, os valores variam entre 24°C e 31°C.