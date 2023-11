Avenida dos Cafezais ganha iluminação pública solar

As luminárias de LED solar já estão funcionando na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande. A via recebeu a instalação de 86 postes e 127 luminárias de 100 watts, no trecho que vai da Avenida Gury Marques até a rotatória da Rua Delegado Alfredo Hardman.

O investimento de R$ 1 milhão foi feito pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog). A iniciativa tem o objetivo de melhorar a segurança e a mobilidade na avenida, além de promover a sustentabilidade.

As lâmpadas de LED são alimentadas pela luz solar, uma fonte de energia limpa e renovável. Elas são mais econômicas do que as lâmpadas convencionais e não precisam de manutenção constante. Além disso, elas evitam furtos de cabos de eletricidade.

Continue Lendo...

"A energia fotovoltaica é moderna, limpa e não onera os cofres públicos", afirmou o secretário Helio Peluffo, da Seilog. "Esse investimento complementa a revitalização da Avenida dos Cafezais, que teve um trecho duplicado recentemente para dar mais mobilidade e segurança aos usuários."

*Com informações da Seilog