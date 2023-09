Avenida Marcos Freire será recapeada em Novo Horizonte do Sul

Com investimento de R$ 2,5 milhões, o Governo do Estado vai recapear a Avenida Marcos Freire, em Novo Horizonte do Sul.

Conforme projeto, serão feitos 17,8 mil metros quadrados de recapeamento, que vão dar mais fluidez e agilidade ao trânsito de uma das principais avenidas da cidade. A obra ainda prevê ainda a execução de calçadas com piso intertravado, acessibilidade, sinalização, iluminação e paisagismo.

Os serviços devem durar 180 dias consecutivos e o prazo começa a contar depois que a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) autorizar o início da obra.

Continue Lendo...

“Essa é mais uma ação do Governo do Estado que reforça o municipalismo. Essa obra vai garantir segurança, mobilidade e facilidade no transporte, melhorando o dia a dia das pessoas”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog. Segundo último censo do IBGE, 4,7 mil pessoas vivem em Novo Horizonte do Sul.

*Com informações da Agesul