Azambuja admite fazer aliança da esquerda à direita nas eleições municipais

O presidente do PSDB em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, foi entrevistado desta segunda-feira (11) dentro do Jornal CBN CG, em mais uma rodada de entrevistas com os dirigentes dos partidos políticos. Com um projeto robusto de filiação no estado, hoje o partido tem 50 dos 79 prefeitos de MS filiados ao partido, com a confirmação de mais uma conquista - a filiação do prefeito de Antônio João nos próximos dias.

Segundo Azambuja, apesar da filiação em massa dos gestores municipais, isso não significa que todos poderão concorrer à reeleição. De acordo com o presidente, a expectativa para o próximo pleito é de que o PSDB consiga eleger no próximo ano 47 prefeitos.

Continue Lendo...

O dirigente disse ainda que não descarta nenhum tipo de aliança e está aberto a negociação com partidos da esquerda à direita. Azambuja fez duras críticas à prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP), que é de um partido aliado, e será adversária nas eleições de 2024. Ele ainda antecipou que espera contar com o PT no segundo turno, na Capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os principais colégios eleitorais do estado, o PSDB já confirma candidatura própria em Campo Grande, com Beto Pereira, e Três Lagoas, com Cassiano Maia, No entanto, em Dourados a disputa pelo representante do partido na disputa pela prefeitura segue aberta. "Em Dourados tem o Geraldo Resende, a Lia Nogueira e o Zé Teixeira e ainda teve o convite para a filiação do Marçal Filho".

Azambuja ainda respondeu sobre as críticas do então presidente do Podemos, Sérgio Murilo, de canibalismo político. "Quem é canibal come carne humana, e eu faço política com diálogo". Acompanhe a entrevista completa.