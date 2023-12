Bacalhau no Réveillon

O popular bacalhau das águas frias do Atlântico Norte e que hoje chega às casas de todo o Brasil, salgado ou desalgado, fazendo a alegria do paladar brasileiro acaba por ressaltar nossa herança dos tempos de colônia portuguesa, um prato importado de lá!

Aqui estão três receitas deliciosas com bacalhau para o final de ano:

Continue Lendo...

O Bacalhau à Gomes de Sá é uma receita tradicional portuguesa que leva o nome do seu criador, José Luís Gomes de Sá Júnior. A história conta que José Luís era um comerciante de bacalhau na cidade do Porto, em Portugal, durante o século XIX. Ele era conhecido por ser um grande apreciador de bacalhau e tinha o hábito de criar suas próprias receitas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A receita do Bacalhau à Gomes de Sá foi criada por volta de 1850, e tornou-se popular rapidamente. José Luís misturou o bacalhau desfiado com batatas cozidas e cebolas refogadas, regando tudo com azeite de oliva e finalizando com azeitonas pretas e salsa picada. O resultado foi um prato saboroso e reconfortante, que conquistou o paladar dos portugueses.

O Bacalhau à Gomes de Sá é considerado um clássico da culinária portuguesa e é frequentemente servido em ocasiões especiais, como o Natal e a Páscoa. Sua fama se espalhou para outros países, e hoje em dia é apreciado em diversas partes do mundo.

A receita original do Bacalhau à Gomes de Sá permanece praticamente inalterada ao longo dos anos, sendo apreciada por gerações. É uma verdadeira homenagem ao bacalhau, um dos ingredientes mais emblemáticos da culinária portuguesa.

Essa é a história do Bacalhau à Gomes de Sá, uma receita que se tornou um símbolo da gastronomia de Portugal.



1. Bacalhau à Gomes de Sá:

- Ingredientes:

- 500g de bacalhau dessalgado e desfiado

- 500g de batatas cortadas em rodelas

- 2 cebolas médias fatiadas

- 2 dentes de alho picados

- 1/2 xícara de azeite de oliva

- 1/2 xícara de azeitonas pretas

- Salsa picada a gosto

- Sal e pimenta a gosto

- Modo de preparo:

1. Cozinhe o bacalhau em água fervente por cerca de 5 minutos. Escorra e reserve.

2. Em uma panela, cozinhe as batatas em água com sal até ficarem macias. Escorra e reserve.

3. Em outra panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourarem.

4. Junte o bacalhau e as batatas e misture bem. Tempere com sal e pimenta.

5. Adicione as azeitonas e cozinhe por mais alguns minutos.

6. Finalize com salsa picada por cima e sirva quente.



O Bacalhau à Brás é outra receita tradicional portuguesa que leva o nome do seu criador, o senhor Brás. A história conta que ele era um taberneiro em Lisboa que criou essa receita por volta do século XIX.

A receita do Bacalhau à Brás surgiu da necessidade de aproveitar as sobras de bacalhau e batatas. O prato consiste em bacalhau desfiado, batatas palha finamente cortadas, cebola, alho, azeitonas e ovos. O bacalhau é refogado com a cebola e o alho, as batatas são fritas até ficarem crocantes e, por fim, são adicionados os ovos batidos. Tudo é misturado e cozido até que os ovos estejam no ponto certo.

Acredita-se que o nome "à Brás" tenha sido dado em homenagem ao próprio senhor Brás, o taberneiro que criou a receita. O Bacalhau à Brás tornou-se muito popular em Lisboa, sendo servido em tabernas e restaurantes da cidade. Com o passar do tempo, a receita se espalhou por todo o país e hoje em dia é uma das mais conhecidas e apreciadas receitas de bacalhau em Portugal.

O Bacalhau à Brás é um prato muito versátil e saboroso, sendo uma excelente opção para aproveitar as sobras de bacalhau de outras preparações. É uma receita tradicional que se mantém muito popular até os dias de hoje, sendo apreciada por portugueses e por pessoas de diversas partes do mundo.

Essa é a história do Bacalhau à Brás, uma deliciosa receita que leva o nome do seu criador e se tornou um clássico da culinária portuguesa.

2. Bacalhau à Brás:

- Ingredientes:

- 500g de bacalhau dessalgado e desfiado

- 500g de batatas palha

- 2 cebolas médias fatiadas

- 3 dentes de alho picados

- 4 ovos

- Azeite de oliva

- Salsa picada a gosto

- Sal e pimenta a gosto

- Modo de preparo:

1. Cozinhe o bacalhau em água fervente por cerca de 5 minutos. Escorra e reserve.

2. Em uma frigideira, refogue a cebola e o alho no azeite até dourarem.

3. Adicione o bacalhau desfiado e refogue por mais alguns minutos.

4. Junte as batatas palha e misture bem.

5. Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta. Despeje sobre o bacalhau e misture rapidamente.

6. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até os ovos cozinharem.

7. Finalize com salsa picada por cima e sirva quente.

O Bacalhau à Lagareira é outro prato tradicional da culinária portuguesa que tem uma história interessante. Acredita-se que o nome "à Lagareira" seja uma referência aos lagares - grandes recipientes de pedra onde as azeitonas eram esmagadas para a produção de azeite.

A história do Bacalhau à Lagareira remonta aos tempos em que o bacalhau era salgado e seco para preservação durante as longas viagens marítimas. Na época, os pescadores portugueses traziam o bacalhau para casa e o preparavam de diversas maneiras.

O Bacalhau à Lagareira é feito com postas de bacalhau, alho, azeite, batatas e cebola. Tradicionalmente, o bacalhau é cozido em água fervente e depois é assado no forno com azeite e alho. As batatas são cozidas com a pele e depois são esmagadas ligeiramente para criar uma crosta crocante quando assadas com o bacalhau. A cebola também é assada e adicionada ao prato para dar um sabor adicional.

Acredita-se que o nome "à Lagareira" tenha sido dado ao prato porque a forma de preparar o bacalhau, com o uso de azeite e alho, lembrava o processo de produção de azeite nos lagares. O azeite e o alho conferem um sabor intenso ao bacalhau, tornando-o um prato muito apreciado.

O Bacalhau à Lagareira é uma receita tradicionalmente servida durante as festividades de Natal em Portugal, mas também pode ser encontrado em restaurantes durante todo o ano. É um prato que celebra a riqueza dos sabores portugueses, combinando o bacalhau com ingredientes simples, porém muito saborosos.

Essa é a história do Bacalhau à Lagareira, um prato tradicional da culinária portuguesa que tem suas raízes na tradição dos lagares de azeite. Com seu sabor único e delicioso, é uma opção popular entre os amantes de bacalhau em Portugal e em todo o mundo.



3. Bacalhau à Lagareiro:

- Ingredientes:

- 1kg de bacalhau dessalgado e em postas

- 1kg de batatas

- 4 dentes de alho picados

- Azeite de oliva

- Sal e pimenta a gosto

- Salsa picada a gosto

- Modo de preparo:

1. Cozinhe o bacalhau em água fervente por cerca de 10 minutos. Escorra e reserve.

2. Descasque as batatas e corte em rodelas grossas.

3. Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem macias. Escorra e reserve.

4. Em uma assadeira, disponha as postas de bacalhau e as batatas.

5. Regue com azeite de oliva e espalhe o alho picado por cima.

6. Tempere com sal e pimenta.

7. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 30 minutos, ou até dourar.

8. Finalize com salsa picada por cima e sirva quente.

Espero que essas receitas te inspirem a preparar um delicioso bacalhau no final de ano! Bom apetite!

Confira na íntegra: