Bairro em Nova Alvorada do Sul passa por grande transformação com pavimentação

Um notável processo de renovação está atualmente em andamento no bairro Maria de Lourdes, localizado em Nova Alvorada do Sul. As obras de pavimentação em curso nas principais vias da região estão causando impacto significativo na paisagem local. O bairro enfrentou durante muito tempo problemas relacionados a alagamentos e falta de mobilidade.

O Estado aportou um montante de R$ 6,7 milhões para financiar as melhorias por meio da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).

O objetivo principal por trás dessas ações é proporcionar uma melhor qualidade de vida para os residentes da região. Para isso, as ruas estão passando por um processo de asfaltamento, substituindo as antigas trilhas de terra. Um exemplo notável é a Rua Irene Siqueira dos Santos, uma das rotas mais importantes no bairro, o qual tem uma longa história na cidade.

Antes do início das obras, os habitantes enfrentavam dificuldades para se deslocar, especialmente durante períodos de chuvas intensas, quando as estradas ficavam intransitáveis devido à lama. Agora, com a aplicação do asfalto, a mobilidade melhorou de maneira significativa, proporcionando deslocamentos mais seguros e confortáveis.

Os trabalhos continuam progredindo. Após a conclusão das etapas de drenagem, terraplanagem e preparação, a pavimentação asfáltica está sendo estendida pela Rua Irene Siqueira dos Santos e também por diversas ruas adjacentes, como Vagner Noelcio S. Ortega, Elisio Ferraz Rodrigues, Hermínio Jaccon, Professor Dr. Ilê Vidal, José Ferreira do Nascimento, Jonas Pereira de Souza, Dona Ayde de S. Araújo e Deolindo Stradiotti.