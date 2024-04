Baixo estoque de tipo "O" preocupa Hemosul

Em Mato Grosso do Sul, o Hemosul convoca doadores para suprir o estado de emergência absoluta para o estoque de sangue O- (29% de estoque) e também, emergência para O+ (42% de estoque).

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado e hidratado para realizar a doação.

Continue Lendo...

Na Capital, além do Hemosul Coordenador, as doações também podem ser feitas no Hospital Regional e na Santa Casa. O Hemosul Coordenador está localizado a avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304 – Centro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereços e horários:

Hemosul Coordenador

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304 – Centro

Segunda a Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

Hemosul HRMS

Rua Engenheiro Lutero Lopes, 36 – Aero Rancho

Segunda a Sexta: 7h às 12h

Hemosul Santa Casa

Rua Rui Barbosa, 3.633 – Centro

Segunda a Sexta: 7h às 12h

*Com informações do Governo do Estado