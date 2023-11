Baixo estoque: doadores podem ajudar com doação de sangue

Sangue dos tipos O- e O+ estão com os estoques em baixa em todo o Estado há quase cinco dias. O Hemosul, rede que distribui as doações de sangue para todo o estado, pede para que mais doadores ajudem a suprir a demanda de Mato Grosso do Sul.

A coordenadora de captação de doações do Hemosul, Suellen Moreira, explica que para atender os 79 municípios, o ideal é receber, no mínimo, 150 doações por dia, mas o órgão está recebendo menos de 90 nos últimos dias.

"A doação de sangue é muito importante para os pacientes que estão precisando. Eles estão internados e esse sangue é uma 'sobrevida'. Todos os dias temos que correr atrás dos doadores pra que esses pacientes ganhem um pouquinho de vida", incentiva a coordenadora.

De acordo com o Hemosul, esse estoque é calculado para suprir a demana por cinco dias em Mato Grosso do Sul, mas armazanamento de O- está apenas com 29% do ideal e O+, com menos de 70%.

Ato de amor

No Hemosul Coordenador, na avenida Fernando Corrêa da Costa na Capital, o que se vê são cadeiras vazias, tanto na sala de triagem para a doação, quando na coleta. A reportagem da CBN CG esteve no local nessa quarta-feira (29), e das mais de 15 cadeiras de doação, apenas três estavam ocupadas.

Uma dessas pessoas era Graziela Mendieta, de 40 anos, doadora há bastante tempo. Da área da saúde, ela recebeu a notícia que os estoques estavam em baixa e arranjou um tempo na rotina para fazer o bem.

"Hoje eu me senti muito motivada para continuar a minha doação. A gente nunca sabe quando um ente querido pode precisar. É uma 'picadinha', dá aquele 'incomodozinho', mas você se distrai, começa a fazer exercício com a bolinha e passa muito rápido", conta.



O servidor público Francielton Alves, também é um dos rostos conhecidos do Hemosul e está sempre indo ajudar quem precisa. "A cada seis meses a gente vem fazer esse gesto que com certeza faz diferença na vida de muitas pessoas. Enquanto podemos fazer o bem, a gente tem que fazer. Hoje, é alguém que está precisando de mim, e de repente, amanhã eu vou estar precisando de alguém."

Doações

Pessoas entre 16 a 69 anos, com 51 kg ou mais, podem doar sangue. Para isso, basta comparecer à unidade com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com intervalo mínimo de três meses.

O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente.

Serviço

O Hemosul Coordenador funciona na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304 e as doações podem ser feitas de segunda a sexta das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h.

As doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional (HRMS), que funcionam das 7h às 12h, de segunda a sexta-feira.

Os telefones para contato são: (67) 3312-1517 e 99298-6316 (WhatsApp).

No interior, as unidades coletoras funcionam nos municípios de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. A rede também possui unidades de armazenamento e distribuição em Aquidauana, Corumbá, Naviraí e Nova Andradina.