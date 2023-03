Balança comercial de Mato Grosso do Sul fecha primeiro bimestre do ano com superávit

A balança comercial de Mato Grosso do Sul fechou o primeiro bimestre do ano com superávit de US$ 476 milhões no ano, resultado de US$ 1 bilhão de exportações e US$ 539,1 milhões de importações.

Os principais produtos exportados, ‘Milho não moído, exceto milho doce’ apareceu como o primeiro produto na pauta, com 26,47% do total exportado em termos de valor, totalizando US$ 268,7 milhões e com crescimento de 380,93% em relação ao mesmo período do ano passado.

O segundo produto foi ‘Celulose’, com 23,52% de participação, com aumento em termos de valor de 13,93% em relação a janeiro e fevereiro de 2022. Em termos de volume houve aumento de 0,60%, de acordo com a Carta de Conjuntura do Setor Externo elaborada pela Semadesc.

Já referente ao destino das exportações, houve uma concentração nas exportações para a ‘China’, representando neste ano cerca de 26,11% do valor total das exportações. Os países com maiores aumentos na participação foram: Irã, Japão.

*Com informações da Semadesc