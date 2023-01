Balanço da Operação Ano Novo 2022 registra uma morte em MS

Iniciada no dia 30 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Ano Novo 2022 em Mato Grosso do Sul no último domingo, dia 1º de janeiro.

Foram registrados 10 acidentes, sendo dois considerados graves. Três pessoas ficaram feridas e um jovem de 17 anos morreu na BR-262 no km 546, em Miranda, no domingo após uma colisão frontal envolvendo dois veículos de passeio. Comparado com 2021, foram 13 acidentes, 3 graves, 16 feridos e nenhuma morte registrada.

Durante as fiscalizações, a PRF flagrou 134 condutores e passageiros sem cinto de segurança e 35 crianças transportadas fora do dispositivo de segurança. Além desses, 129 ultrapassagens indevidas foram notificadas, somando 979 autuações registradas.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 2.129 testes, resultando em 40 pessoas flagradas dirigindo após consumir álcool, destas, 10 foram presas.

