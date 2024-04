BAMAQ GWM na Expogrande 2024: Liderança sustentável no setor automotivo

Com a 84ª edição da Expogrande, uma das maiores feiras do Centro-Oeste, Campo Grande recebe inovação, oportunidades e discussões sobre sustentabilidade. Entre os participantes, a presença destacada da BAMAQ GWM, uma concessionária automotiva que se destaca pelo seu compromisso com a sustentabilidade.

Robson Berté, gerente regional da BAMAQ GWM, afirma que o setor automotivo precisa avançar cada vez mais em direção à sustentabilidade. "Isso já é uma pauta mundial, não podemos ficar de fora, e um dos desafios do setor é encontrar sempre essas soluções para minimizar os efeitos dos gases produzidos pelos automóveis". A BAMAQ lidera o caminho quando se trata de incorporar a sustentabilidade em suas operações diárias, desde a adoção de veículos elétricos e híbridos até a implementação de práticas de fabricação ecológicas, a concessionária tem se dedicado a reduzir seu impacto ambiental.

A proposta da concessionária está alinhada com o ano em que a Expogrande conquista o Selo Neutro de emissão de carbono. Berté conta que estar presente no mesmo ano em que a feira conseguiu o Selo significa um momento único para a empresa. "Esse é o grande motivo da existência dos veículos híbridos elétricos. Uma vez que podemos colaborar com as emissões de carbono no meio ambiente, fazendo com que os mecanismos e toda a produção de CO2 sejam diminuídos, limitando esse impacto ao meio ambiente", ressalta.

Outra parceria firmada pela BAMAQ GWM foi com a Rádio CBN Campo Grande, seguindo os ideais de sustentabilidade. Berté ressalta que através da relação com a imprensa "o público não só fica com as notícias, mas também com nossas campanhas, com nossas atividades e, claro, com a informação como um canal direto".