Bancada de MS vota em peso a favor do marco temporal

Cinco dos oito deputados federais de Mato Grosso do Sul apoiaram o texto base do projeto de lei de que só serão demarcadas as terras indígenas ocupadas tradicionalmente até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.

A aprovação do projeto de lei foi mais uma derrota do Governo Lula na Câmara dos Deputados e gerou protesto dos parlamentares favoráveis aos interesses dos povos indígenas.

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), culpou a liderança do Governo pela aprovação do projeto. Ele disse que a liderança deveria ter requerido a retirada da pauta diante do clima de insatisfação dos deputados. A derrota já era esperada antes mesmo da votação.

Nesta queda de braço, quem saiu vitorioso foi o agronegócio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De Mato Grosso do Sul, votaram a favor do projeto: Beto Pereira e Geraldo Rezende, do PSDB; Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, do PL; e Dr. Luiz Ovando (PP).

Os deputados contrários ao projeto foram: Camila Jara e Vander Loubet, do PT, e Dagoberto Nogueira, do PDT.

O projeto será encaminhado ao Senado para ser votado.

Confira a coluna na íntegra: