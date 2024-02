Banco de leite quase zera estoques que atendem UTI Neonatal

Em Campo Grande, o Banco de Leite Materno conta com apenas oito litros de leite para atender os 35 bebês internados na UTI Neonatal do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

Hoje, apenas 30 mulheres estão cadastradas para fazer a doação do leite excendente da amamentação. O ideal, de acordo com o Hospital, é que, no mínimo, 60 lactantes estivessem doando ao banco de leite.

O HRMS ainda reforça que as gavetas do refrigerador onde ficam armazenadas as doações estão quase todas vazias. Para doar, a mãe que estiver interessada em ajudar, pode entrar em conttao pelo telefone e o Banco de Leite é responsável por levar os materiais para retirada do leite e, depois, também faz o recolhimento, como explica a enfermeira Nívea Torres.

"Esse leite [oito litros] daria para alimentar os bebês da UTI neonatal por cerca de uma semana [...] vamos até a residência da mãe, entregamos o material para a coleta do leite e combinamos um roteiro semanal ou diário. Nós trazemos esse leite aqui para o Banco de Leite, realizamos toda a classificação em relação à qualidade e pasteurização e, depois de todo esse processo, fica liberado para ser entregue e distribuído para os bebês da UTI Neonatal", informa a responsável pelo programa.

O contato para ajudar os estoques do Banco de Leite é o (67) 3378-2715.