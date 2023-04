Bancos ficarão fechados em oito feriados de 2023

O ano de 2023 ainda terá oito feriados e as agência bancárias não terão expediente em Mato Grosso do Sul e demais estados do país, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A recomendação é usar os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nessas datas.

Os feriados bancários são: Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalho (1 de maio), Corpus Christi (8 de junho), Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (2 de novembro), Proclamação da República (15 de novembro) e Natal (25 de dezembro).

Além disso, clientes devem ficar atentos ao horário especial no último dia do útil deste ano, 29 de dezembro, quando as agências bancárias tradicionalmente não abrem ao público.

Contas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As contas de consumo e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte à data, informa Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban. “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, afirma.

A sugestão também é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking ou pelo atendimento telefônico dos bancos.

*Com informações da Fecomércio