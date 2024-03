Barbosinha coloca PSD dentro do governo Riedel

O vice-governador Barbosinha está sendo a pá de salvação do PSD em Mato Grosso do Sul com a sua filiação. O partido perdeu quase todos os vereadores em Campo Grande, onde chegou a ter maior bancada e prefeitos no interior. Mas ganhou fôlego com a entrada de Barbosinha. Ele chegou hoje de São Paulo com o presidente regional do PSD, senador Nelsinho Trad, carregando um monte de fichas debaixo do braço para filiações de políticos em Dourados e região.

Barbosinha assinou a ficha de filiação ontem à noite na casa do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo. O que chamou atenção foi a presença do governador Eduardo Riedel. A presença dele foi um gesto de aprovação da filiação de Barbosinha e acaba, também, colocando o PSD dentro do governo.

Continue Lendo...

Quem ganha pontos políticos com isso é Nelsinho Trad para executar o seu projeto de reeleição em 2026. O primeiro passo foi retirar a pré-candidatura do deputado estadual Pedrossian Neto a prefeito de Campo Grande.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois o partido perdeu quase todos os vereadores da Capital. Sobrou apenas o sobrinho Otávio Neto. Fora as perdas de prefeitos no interior. Nelsinho apanhou muito com a condução do partido. Como ele mesmo disse: "engoli sapos e tive de vomitar borboletas", porque teve de aguentar quieto as pauladas até concretizar a filiação do vice-governador Barbosinha, que foi eleito na chapa de Riedel filiado ao PP da senadora Tereza Cristina.

"Apanhei muito. No fim, deu tudo certo, como planejado, para a reestruturação do PSD em Mato Grosso do Sul", comentou Nelsinho.

Barbosinha se comprometeu buscar novos filiados até o fechamento da janela partidária, dia 6 de abril.

A ideia é começar fortalecer o partido com a eleição de grande bancada de vereadores no Estado e de prefeitos.

Confira na íntegra: