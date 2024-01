Bares e restaurantes esperam 15% de crescimento no faturamento neste carnaval

Bares e restaurantes já se preparam para a folia de carnaval. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel) a categoria no estado deve acompanhar a expectativa nacional, de crescimento de 15% no faturamento.

Conforme o presidente da associação, João Francisco Fornari, o carnaval não é um dos feriados mais importantes para a categoria, mas faz com que os empresários invistam até em horários diferenciados para atender os foliões. “O empresário se prepara fazendo uma temática e até diversificando seus horários”.

Os bares localizados na Esplanada Ferroviária, local que irá concentrar a maioria das festividades, se mostram esperançosos por uma movimentação maior que a do ano passado.

Thallyson Perez, proprietário de um bar na localidade, explica que de olho no faturamento o bar vai oferecer uma programação diferenciada para o feriado. “Vamos oferecer camarote, com local para descanso dos foliões com um ambiente seguro e respeitoso”.

O carnaval na Esplanada Ferroviária começa neste sábado (3), com o bloco Eita! Das 14h ás 22h.