Base Aérea sedia um dos maiores treinamentos da FAB

Campo Grande está sediando a sexta edição do Exercício Conjuto (Excon) Tápio, da Força Aérea Brasileira (FAB), em parceria com a Guarda Nacional do Estado de Nova York (NYANG, na sigla em inglês) e olheiros da Alemanha.

Objetivo é o desenvolvimento de táticas para guerras e conflitos, incluindo um Workshop de Inteligência Operacional com os militares estadunidenses. O treinamento começou no dia 14 de agosto e segue até o dia 1º de setembro, na Base Aérea de Campo Grande (BACG).

Confira imagens oficiais e informações na íntegra: