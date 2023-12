Base da Polícia Militar Rodoviária em Ipezal avança e deve ser entregue em março de 2024

A obra de construção da base operacional da Polícia Militar Rodoviária (PMR-MS) no distrito de Ipezal, em Angélica, está com 45% das obras concluídas. A base, que está sendo construída na MS-145, que liga as BR-376 e BR-267, deve ser entregue em março de 2024.

A base, que contará com investimentos de R$ 5,2 milhões, terá 700 metros quadrados de área construída e contará com alojamentos para policiais, sala de comando, pátio de estacionamento, garagem, refeitório, cozinha e banheiros.

A base servirá para reforçar a segurança na região, que é considerada estratégica para o tráfico de drogas e outros crimes. A localidade também é importante para o transporte de produtos agropecuários.

O secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, destacou que a base será um importante reforço para a segurança pública do Estado. “A base servirá de apoio para a Polícia Militar Ambiental, que fiscaliza a região que abrange os Rios Brilhante, Ivinhema e Vacaria. É ainda um investimento que atende não somente a população de Ipezal, mas também aos moradores que utilizam a MS-145 para acesso a outras localidades”, afirmou.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP), que também já foi prefeito de Angélica, esteve vistoriando a base e destacou a importância do investimento para a segurança da população. “Essa é uma via extremamente importante, que transporta a produção agropecuária, mas que também é utilizada como rota do crime organizado. Então, vamos combater não somente crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas, roubos, furtos, mas garantir a segurança dos produtores rurais e inibir a prática do abigeato (furto de gado), que acontece com frequência na região”, afirmou.

A obra da base está sendo executada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e a previsão é que a pavimentação das alças de acesso inicie em fevereiro.

*Com informações da Agesul