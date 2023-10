Batalhão de Choque da Polícia Militar apreende 1,5 tonelada de maconha em ônibus escolar

Uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu quase uma tonelada e meia de maconha próximo ao Assentamento Santa Monica em Terenos. A droga estava escondida no assoalho de um ônibus escolar. Segundo a polícia, o ônibus estava realizando uma manobra perigosa.

Ao abordar o veículo, imediatamente foi percebido um forte odor de maconha. o motorista alegou que desconhecia a proveniência da droga e que apenas havia sido pago para cuidar do ônibus. Em revista minuciosa, a equipe visualizou por uma brecha algumas embalagens que se assemelhavam a tabletes.

Diante da situação, a equipe abriu o assoalho do ônibus utilizando-se de ferramentas, chegando à conclusão de que praticamente todo o assoalho do veículo estava recheado com os tabletes. o motorista disse à equipe que a droga vinha de Maracaju e que haviam outros envolvidos no tráfico. A preensão ocorreu nesta terça-feira (10).

Com as informações relatadas pelo condutor, foram encontrados mais quatro autores e dois veículos envolvidos neste mesmo transporte.