Batalhão de Choque mata suspeito de roubo e recupera veículo em Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (13) uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) matou um suspeito de roubo e recuperou um veículo roubado.

Os policiais estavam em patrulhamento pelo Bairro Noroeste quando receberam a informação de que um homem conhecido na região do Bairro Caiobá, estaria no Noroeste com a intenção de roubar veículos.

Enquanto intensificavam o policiamento ostensivo, os militares receberam a informação de que uma vítima havia sido espancada e seu veículo HB-20 roubado. A equipe do Choque entrou em contato com equipes policiais da região do Bairro Caiobá para verificar se alguém conhecia o suspeito. Os militares relataram que conheciam um criminoso e indicaram a "boca de fumo" a qual ele sempre ficava.

Continue Lendo...

Chegando ao local, a equipe do Choque iniciou a entrada e logo no início foi possível ouvir ruídos vindo de dentro da casa. Ao progredir em direção a um cômodo, foi visualizado um homem com uma arma em sua mão. Houve confronto e o suspeito foi atingido. Após o disparo, o homem foi socorrido à UPA Leblon, mas morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local da ocorrência, foram encontradas duas armas de fogo: um revólver calibre 32 e uma arma do tipo garrucha. Também foi encontrada uma mochila com vários pertences da vítima, inclusive documentos e cartões.

A polícia investiga a participação de um segundo suspeito no roubo, que está foragido.

ALERTA

O comandante do Batalhão de Choque, tenente-coronel, Rigioberto Rocha alertou a população que frequenta o Parque dos Poderes para ficar alerta a todo tempo. "Apesar da Polícia Militar fazer rondas por ser um local frequentado, o Parque dos Poderes é um local complicado, é muito escuro, com possiblidade de fuga do criminoso. Já aconteceu vários crimes na região e vem acontecendo. A Polícia Militar vem intensifica o patrulhamento, mas não podemos estar ali 24 horas. O cidadão que vai ali de madrugada, em uma escuridão daquela está se arriscando", comentou Rocha.