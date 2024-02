Batalhão de Choque recupera carro roubado de motorista de aplicativo

Na noite de sexta-feira (16), um motorista de aplicativo teve seu veículo roubado à mão armada em frente ao Shopping Campo Grande. Dois homens, um deles portando uma pistola, abordaram a vítima e a obrigaram a ir para o banco traseiro do carro.

Os criminosos seguiram sentido Sidrolândia e, posteriormente, em frente ao MSGÁS, liberaram a vítima.

Com a ajuda do rastreador do veículo, as equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar iniciaram diligências para localizar o carro e os autores do crime.

O veículo foi encontrado abandonado no bairro Parati II, em Campo Grande.

*Com informações do BPChoque