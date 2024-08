Mais uma edição do Bazar do Bem é realizada na capital

Nos dias 7 e 8 de agosto, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) realizará mais uma edição do Bazar do Bem, que ocorrerá no auditório da instituição, em Campo Grande.

O intuito do evento é custear as despesas da instituição, como água, luz, combustível, alimentação, além de cobrir exames e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O bazar também tem o objetivo de oferecer suporte integral às crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, vindas do interior do estado e países fronteiriços que são atendidos pelas unidades de saúde.

Dentre os produtos para a venda estarão vasos, quadros, telas, potiches, louças, porta-retratos, tapetes, enfeites e outros. Além disso, durante os dias do evento, o bazar e o brechó fixos da instituição funcionarão normalmente, oferecendo descontos de 20% em todas as peças. No local é possível encontrar diversas peças com preços variados e, inclusive, de marcas famosas.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3322-8000 (telefone e WhatsApp).

Serviço:

- Bazar do Bem AACC/MS

- 07 e 08 de agosto, das 8h às 17h (sem intervalo de almoço)

- Av. Ernesto Geisel, 3475 – Orpheu Baís