Bebê de três meses cai do último andar de prédio e segue em estado grave

Um bebê de três meses de idade está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. A menina caiu do último andar do prédio em que mora e que tem três andares, o caso ocorreu na noite de ontem (12) quando ela e os dois irmãos, sendo um de dois e outra de sete anos de idade, estavam em casa sem a presença de nenhum adulto.

Segundo a titular do Conselho Tutelar Sul – que atende a região do Aero Rancho, bairro em que a família mora –, Raquel Lázaro, a bebê foi levada para o Hospital Regional e depois transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Continue Lendo...

A mãe foi presa em flagrante e os outros filhos levados para o abrigo, pois até então não foram localizados outros familiares. A mulher morava sozinha com as crianças e não tinha contato com o pai dos filhos mais velhos, ela também não convivia com o pai da bebê, mas ele foi localizado e acompanha a situação no hospital.

Clique aqui e acesse também nosso canal do Whastapp



É a CBN CG mais perto de você, com a garantia de privacidade.