O movimento pela beleza natural é um dos que vem crescendo atualmente e profissionais devem ter responsabilidade com o maior órgão do corpo - a pele - e tudo que envolve a beleza externa. Esse é o tema desta quinta-feira (14) no CBN Saúde, com a dermatologista Laura Furlani.

Busca por procedimentos estéticos devem ser marcada pelo autoconhecimento, autoaceitação e destaque de sua beleza natural, acompanhada de responsabilidade com a saúde, destaca dermatologista.

Confira mais sobre o assunto: