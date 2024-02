Na coluna CBN Boa Forma desta segunda-feira (26), Dinei Carlos apontou que eliminar o açúcar da sua dieta pode gerar diversas mudanças no corpo, tanto positivas quanto negativas.

No início, a pessoa pode sentir abstinência, aumento do desejo por doces, irritabilidade e fadiga. Mas, com o tempo, o corpo se adapta e você e os benefícios podem ser observados.

Confira a coluna na íntegra: