Benefícios de usar as faixas elásticas em sua rotina de treinos de musculação

A faixa elástica é um acessório, que oferece muitas possibilidades de exercícios e pode ser utilizada para fortalecer todos os grupos musculares. Além de prevenir lesões e auxiliar em processos de reabilitação, ela atua aumentando a força, resistência muscular, ajuda a tonificar as pernas, os braços, a musculatura como um todo.

Associado a musculação, ela pode oferecer vários benefícios como: aumentar a resistência e força muscular, melhorar a estabilidade, o equilíbrio, proporcionar uma variedade de exercícios, auxiliar na prevenção de lesões, reabilitação e flexibilidade articular.

Continue Lendo...

Elas também podem ser úteis para trabalhar músculos específicos de maneira mais intensa, e para adicionar variedade aos treinos tradicionais de musculação. O treino com elástico pode ser feito com pessoas de qualquer idade, e de diferentes tipos de condicionamento físico, basta utilizar a faixa com o nível de resistência adaptada.

Confira a coluna Boa Forma CBN desta segunda-feira (4) com Dinei Carlos: