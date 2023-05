Biblioteca Isaias Paim oferece curso de inglês aos sábados

Estão abertas as inscrições para o cursinho de Inglês Biblioteca Pública Estadual “Dr. Isaías Paim. O curso é gratuito e oferece 30 vagas. O curso acontecerá todos os sábados das 8h30 às 11h30. As inscrições podem ser feitas através do link.

O curso tem o objetivo de despertar o interesse do público a aprender a língua. O foco, em um primeiro momento, será na compreensão e conversação de palavras cognatas com a língua portuguesa e expressões comumente usadas em situações diárias.

O ministrante será o professor Riberto Pereira de Freitas, graduado em História pela UFMS, e com experiência em intercâmbio cultural em língua inglesa na EC MALTa, em Malta.