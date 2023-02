Bicicletas aprendidas serão transformadas em 400 cadeiras de rodas

O Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Ivinhema (MS), está ajudando a transformar histórias por meio do projeto "Liberdade sobre Rodas", desenvolvido pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Desde janeiro, bicicletas velhas apreendidas pela Justiça são transformadas em cadeiras de rodas para pessoas com deficiência que não têm condições de pagar pelo equipamento, que custa cerca de R$ 800,00 no mercado.

Ação tem parceria com a Prefeitura Municipal de Ivinhema e o Rotary Clube local, além do apoio da Polícia Civil. Cinco internos estão participando da iniciativa, que beneficia instituições como asilos, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), hospitais, entre outros.

Os internos que trabalham na confecção das cadeiras são beneficiados com a remição de pena de um dia a menos para cada três dias trabalhados. Além disso, o trabalho oferece uma nova especialização aos trabalhadores, ajudando na inserção ao mercado de trabalho.

Idealizador do projeto e responsável por ensinar os reeducandos a produzirem as cadeiras de rodas, o instrutor Willian Lima destaca que para produzirem as cadeiras desenvolvem várias habilidades profissionais.

"Aprendem solda, pintura e acabamento, podendo também trabalhar em bicicletaria, além de ajudar muito a comunidade", reforça.

BICICLETAS

A unidade prisional de Ivinhema recebeu a doação de 1,2 mil bicicletas que estavam nos pátios de delegacias da Polícia Civil em Três Lagoas (MS) e Angélica (MS), que vão servir de matéria-prima.

As carcaças que não forem utilizadas na fabricação serão vendidas para obter recursos para manutenção da produção no presídio.

"A intenção também é que as que as bicicletas que estiverem em melhores condições sejam reformadas e doadas para pessoas carentes aqui da cidade", esclarece o diretor do presídio, Leôncio Elídio dos Santos Júnior.

A produção de cadeiras de rodas com mão de obra prisional é uma das várias ações sociais desenvolvidas pelo sistema penitenciário em Mato Grosso do Sul que atendem diretamente à população carente.

*Com informações do Governo do Estado