Bioparque abre nesta sexta para visitantes agendados

O Bioparque Pantanal estará de portas abertas nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, atendendo exclusivamente o público com visita agendada, pela manhã e à tarde. No sábado (22), atendimento estará aberto das 8h30 às 12h.

Quem quiser visitar o Bioparque no sábado, vagas diárias estão sendo disponibilizadas para agendamento no site. Além de acesso gratuito ao local, a população terá a oportunidade de conhecer as principais espécies de peixes de água doce, répteis e anfíbios.

*Com informações do Governo do Estado