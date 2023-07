Bioparque Pantanal conta com nova atração

O Bioparque Pantanal recebe, por meio do Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), um acervo da Marinha do Brasil para compor a atração dos aquários. Na visitação, é possível conhecer peças históricas, mostruário de itens utilizados nos trabalhos a bordo de um navio e orientações de como ingressar na Força.

Um dos objetivos da exposição é a conscientização da sociedade para a valorização e conservação dos recursos hídricos. A parceria vem de encontro com a proposta do local de preservação ambiental e agregará conhecimento aos projetos e ações relacionados aos pilares da educação, conservação, cultura, tecnologia e inovação.

A parceria ainda possibilitará aos pesquisadores do complexo de água doce um intercâmbio técnico científico que irá somar com o trabalho que vem sendo desenvolvido para o alcance de resultados ainda mais positivos.

O secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina ressaltou a parceria. “O acervo reforça ainda mais o propósito do Bioparque de ser mais do que um empreendimento de turismo, mas também ser um centro de conhecimento e de pesquisa. Esse é o grande foco do complexo e essas parcerias e os números alcançados demonstram que o caminho está correto".

Maria Fernanda Besletieri, diretora-geral do Bioparque Pantanal, destaca a relevância do acervo. “A exposição enriquece a visita ao empreendimento, pois permite ao público uma conexão direta à riqueza cultural e tecnológica das embarcações que marcaram época, a relevância de suas conquistas e desafios enfrentados, a compreensão do papel fundamental da Marinha na segurança e preservação dos rios e mares, além de ampliar ao público o acesso a informações sobre esses esforços por meio da popularização da ciência”.

*Com informações do Governo do Estado