Bioparque Pantanal disponibiliza vagas limitadas para cadastro no local

Aberto ao pública de forma gratuita, o Bioparque Pantanal busca facilitar a entrada de turistas e sul-mato-grossenses no complexo que abriga belezas e espécies do bioma pantaneiro e de outras regiões. Caso a pessoa não tenha reservado a visita antecipada pela plataforma de agendamento, poderá fazer um cadastro no local, de acordo com as vagas limitadas disponibilizadas no dia.

Nas segundas e quartas-feiras são disponibilizadas 200 vagas para cadastro a partir das 9h30 e 300 vagas para cadastro a partir das 15h. Nas terças, quintas e sextas-feiras, o local disponibiliza 400 vagas para cadastro a partir das 8h e mais 600, a partir das 13h30. No sábado, como o local funciona até 12h, são disponibilizadas 500 vagas a partir das 8h.

A direção reforçou que as vagas são limitadas e senhas são distribuídas por ordem de chegada para controle do número de visitantes. O cadastro garante a visita no mesmo dia.

O empreendimento funciona de segunda a sábado e conta com profissionais que ficam em pontos estratégicos explicando sobre os principais animais e orientando os visitantes. O local oferece a visita guiada e autoguiada.

Agendamento

O agendamento é aberto toda segunda-feira, às 8h (horário de MS), no site oficial para visitas na semana subsequente. O cadastro prévio é destinado para visita individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições.

Crianças com dois anos completos precisam estar agendadas para a visita, sendo necessário o CPF do menor. Não será aceito o cadastro da criança no CPF do responsável.

Visita de escolas



O agendamento para visitas de grupos escolares é aberto todo dia 16 de cada mês, exclusivamente pelo site oficial. No momento do agendamento, o responsável pelo grupo escolar deverá ter em mãos a lista de visitantes, com o nome completo e CPF (próprio ou dos responsáveis legais).

O sistema de agendamento não aceitará o cadastro de CPFs iguais no mesmo grupo, o preenchimento correto das informações, no prazo de 72 horas, será imprescindível para garantia da visita.

Não será possível efetuar a troca de aluno antes do passeio. Já em caso de cancelamento de agenda, não haverá possibilidades de remanejamento da turma, as vagas serão excluídas e retornarão para o sistema.

*Com informações de Assessoria Bioparque Pantanal