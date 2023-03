Bioparque Pantanal reúne empresários para debater tendências de mercado

Mato Grosso do Sul fechou o ano de 2022 com 9.602 novas empresas, conforme dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), número 3,55% maior que o registrado no final de 2021.

De olho no futuro, o Senac/MS, junto com a Fecomércio/MS e o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG) realizou na última quinta-feira (02) o evento ‘GPS de Mercado: cenários e tendências para o seu negócio’.

Realizado no Bioparque Pantanal, o evento contou com palestras destinadas a empresários e gestores do estado. Confira os detalhes na íntegra: