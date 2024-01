Bioparque reabre visitação nesta terça-feira

Reabre nesta terça-feira (9) o agendamento e visitação ao Bioparque Pantanal. O prédio estava fechado desde o dia 2 de janeiro para manutenção dos tanques e reparos, em funcionamento interno.

O agendamento para visitas gratuitas à da atração turística é realizado pelo site oficial do Bioparque. O cadastro no local é destinado aos grupos prioritário e preferencial.

O maior aquário de água doce do mundo fica aberto de terça a sábado, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Nos feriados, as visitas são feitas das 8h30 às 14h30.

Bioparque

O complexo oferece uma experiência sobre a biodiversidade do bioma pantaneiro e também traz a representação dos cinco continentes. Animais como a famosa sucuri Gaby Amarantos, pintado Adriano, jaú Maria Fernanda e lobinha Delinha são destaques do local.

Com o projeto ‘Bioparque para todos – Iguais na diferença’, o espaço proporciona também um ambiente inclusivo e acessível. Logo na entrada do complexo, o balcão de acessibilidade está à disposição do visitante com cadeiras de rodas, material em braile, tablets com audiodescrição.