Blitz "lei seca" prende homem que dirigia embriagado

A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande realizou a "Blitz Operação Lei Seca" no bairro Portal Caiobá. Durante a fiscalização, um motocilista passou por teste do bafômetro, que constatou a taxa de álcool de 1,26 mg/l. A moto estava vencida desde 2019.

Para o teste do bafômetro, valores igual ou superior a 0,34 mg/l são considerados crime de trânsito. Ações iniciaram às 21h desta quinta-feira (11) e seguiram até a madrugada desta sexta (12).

No total, oito veículos foram apreendidos, dois carros e seis motos, na rua Cachoeira do Campo. Foram realizadas 146 abordagens e 18 testes de etilômetro - conhecido como teste do bafômetro.

A operação teve o efetivo de 31 agentes da GCM, com sete viaturas e sete motos. A Agência Municipal de Trânsito (Agetran) disponibilizou uma viatura para as ações.