Blocos parlamentares definidos na Assembleia Legislativa

Esta quarta-feira (15) foi a data de definição dos blocos na sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). Ao todo, 18 parlamentares entraram em consenso pela união em dois grupos, a bancada do PT manteve a independência e outros três deputados escolheram não participar de nenhum bloco.

O Bloco 1 reúne o maior número de palamentares, são dez deputados representando os partidos MDB, PP, PL, Republicanos, PSD e Podemos, o deputado Márcio Fernandes (MDB) foi escolhido como líder do G-10 e a vice-liderança ficou com Neno Razuk (PL).

Já no outro bloco definido, o G-8, participam representantes do PSDB, União Brasil e PDT , o deputado Jamilson Name (PSDB) será o líder e a deputada Lia Nogueira (PSDB) vice-líder.

O Partido dos Trabalhadores manteve a independência e escolheu o deputado Amarildo Cruz como líder da bancada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Três deputados optaram por não participar de nenhum bloco. Lídio Lopes (Patriota) afirmou não integrar os grupos por questões partidárias e abriu mão de participar das comissões. Rafael Tavares (PRTB) e João Henrique Catan (PL) também ficaram de fora dos blocos, o deputado do Partido Liberal não quis participar mesmo com o PL integrante do G-10 e afirmou que os três garantiram uma vaga na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) por conta do coeficiente numérico previsto no regimento interno da casa.

A partir de agora os parlamentares devem definir a participação de cada partido nas comissões permanentes da Casa de Leis. Também não foi definido o nome do líder do governo na Alems.